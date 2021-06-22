صلاة عيد الأضحى 1442 .. وقت وكيفية الصلاة

صلاة عيد الأضحى 1442 هي الأمر الذي يحلم به المسلمين بشغف، فهي واحدة من الطقوس والعبادات الدينية التي تنتظرها المسلمين من العام للعام مثل صلاة عيد الفطر المبارك وشهر رمضان الكريم وصلاة التراويح ومناسك الحج والشعائر الدينية المختلفة التي لم تدم طويلًا طوال العام، ومن هذا الصدد يبحث جموع المسلمين في كل العالم عن المزيد من التفاصيل عن صلاة عيد الأضحى 1442 و التعرف على وقت الصلاة وكيفية صلاة عيد الأضحى المبارك، إليكم نوضح المزيد من التفاصيل، فضلًا يرجى مواصلة القراءة.

صلاة عيد الأضحى 1442

بالتزامن مع إتيان عيد الأضحى المبارك في مثل الظروف السائدة بالعالم منذ فترة وهي انتشار الوباء المستجد فيروس كورونا، ومازالت الإجراءات الوقائية والاحترازية يتم تطبيقها حرصا على سلامة وصحة المسلمين والأفراد في كل مكان.

ومن هنا فقد أعلن وزير الأوقاف السيد الدكتور محمد مختار جمعة أنه من المقرر أن تتم شعائر صلاة عيد الأضحى 1442 بنفس ضوابط صلاة الجمعة التي يتم الأخذ بها بالفعل في كل أسبوع بالمساجد على مستوى جمهورية مصر العربية.

وتأتي تلك الضوابط والاجراءات على النحو التالي:

يجب ألا تزداد مدة تكبيرات صلاة العيد عن 7 دقائق.

ألا تزداد مدة خطبة الصلاة عن 10 دقائق.

يتم فتح المساجد لصلاة العيد قبل الصلاة بمدة 10 دقائق فقط، على أن يتم لقها بعد الصلاة بنفس المدة.

يمنع فتح دورات المياه بالمساجد.

يجب الحرص على توفر التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وبالتالي عمل المساجد بطاقة 25%.

تتم الصلاة بالمساجد الكبرى فقط، وتمنع الساحات وغيرها خلاف المساجد الكبرى.

ضرورة ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات للأيدي.

أخذ المصلي للمصليات أثناء صلاته بالمسجد.

لا يتم فتح المساجد للسيدات إلا في حالة توفر مشرفة معتمدة من قبل المديرية التي يتبعها المسجد.

وقت صلاة عيد الأضحى وكيفية صلاتها

من الجدير بالذكر أن وقت صلاة العيد المناسب يكون بعد شروق الشمس بمدة 20 دقيقة، وبالنسبة لمن يصلي صلاة العيد في المنزل، وفقًا لما أوضحه مركز الأزهر مُسبقًا، فإنه يمكن للفرد أن يصلي صلاة العيد مع أهل بيته في الفترة بين ما بعد شروق الشمس بحوالي 20 دقيقة إلى ما قبل أذان الظهر مدة 20 دقيقة.

البدء بتكبيرات العيد.

ثم الشكر لله سبحانه وتعالى.

بعدها يتم البدء بتكبيرة الإحرام.

ثم دعاء الاستفتاح.

التكبير سبعة تكبيرات مع رفع الأيدي.

قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم.

الركوع ثم الرفع منه.

السجود ثم القيام للركعة الثانية.

التكبير 5 تكبيرات.

قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن.

الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم الجلوس للتشهد، ثم التسليم.

كيفية صلاة عيد الأضحى

اللهم ليس يرد غضبك إلا حلمك، ولا يرد سخطك إلا عفوك، ولا يجير من عقابك إلا رحمتك، ولا ينجيني منك إلا التضرع إليك وبين يديك، فصل على محمد وآل محمد، وهب لنا يا إلهي من لدنك فرجا بالقدرة التي بها تحيي أموات العباد، وبها تنشر ميت البلاد، ولا تهلكني يا إلهي غما حتى تستجيب لي، وتعرفني الاجابة في دعائي، وأذقني طعم العافية إلى منتهى أجلي، ولا تشمت بي عدوي، ولا تمكنه من عنقي، ولا تسلطه علي. الهي لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت .. اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله ‏إلا أنت أن تضلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.

أدعية عيد الأضحى المستحبة

كل عام وأنت إلى الرحمن أقرب كل عام وصحائف أعمالك بالحسنات أثقل.. كل عام وهمتك للجنة تكبر أهديك عطر الورد وألوانه.. وأرسل جواب أنت عنوانه.. أهنيك بمقدم العيد وأيامه .. كل عام وأنت بخير. تقبل الله طاعتك وأتم بالعيد فرحتك وأقر عينيك بنصر أمتك. غسل الله قلبك بماء اليقين وروحك بكوثر الدين، وأثلج صدرك بسكينة المؤمنين وكل عام وأنت بخير. أدعو المنان الكريم أن يشرح صدرك، وينير قلبك، ويجيب دعوتك، ويسهل أمرك، ويصلح حالك، ويغفر ذنوبك، ويحسن طاعتك، ويبيض وجهك، ويكون منزلك بالفردوس الأعلى، عيدكم مبارك.

رسائل عيد الأضحى 2021