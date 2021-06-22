خطوات تمديد جواز السفر للمقيمين في السعودية 2021 يعتبر ذلك الأمر هو واحد من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المقيمين في المملكة ويرغبون في القيام بعملية تجديد صلاحية جواز السفر الخاص بهم في المملكة وذلك لأن يتمتعون بالقيام بالإقامة في المملكة والإستفادة من الخدمات الحكومية التي تقدمها.

تمديد جواز السفر للمقيمين في السعودية 2021

قامت وزارة الخارجية في المملكة بتوفير الكثير من الخدمات الإلكترونية لكافة العمالة الوافدة في المملكة حيث إنة يستطيع الأن العامل الوافد إن يقوم بتجديد التأشيرة أو الإقامة وهو خارج المملكة عن طريق الإنترنت بالإضافة إلي قدرة المقيم في تمديد صلاحية جواز السفر الخاص به إلكترونياً من خلال الخدمات التي وفرتها الوزارة.

طريقة التجقق من صلاحية جواز السفر

يمكن للمقيم إن يقوم بعملية التحقق من صلاحية جواز السفر الخاص به إلكترونياً من خلال الخدمة التي وفرتها الوزارة للمقيمين عبر موقع منصة أبشر حيث يكون ذلك عن طريق القيام بالأتي :-

الذهاب إلي موقع منصة أبشر علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول في حسابك عن طريق إسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم باختيار من الصفحة خدمات الأفراد.

اختيار من القائمة العلوية الاستعلامات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار خدمات جواز السفر.

تقوم بكتابة رقم جواز السفر الخاص بك.

بعد ذلك تكتب الأسم ثم تحديد الجنسية.

الضغط علي زر الاستعلام

يعرض لك البيانات في صفحة أخري.

طريقة تمديد جواز السفر للمقيمين في السعودية 2021

يمكن للمقيمين تجديد جواز السفر من خلال موقع وزارة الخارجية السعودية علي شبكة الأنترنت حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات وهي تكون وفقاً للأتي: