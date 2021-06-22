طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي عبر نظام نور 1443

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي عبر نظام نور كذا يتسأل الكثير من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية وذلك لأن يقومون بتسجيل الأبناء في المرحلة الأبتدائية من إجل الدخول في السنة الدراسية الجديدة بالمملكة حيث أوضحت الوزارة بإن التسجيل هذا العام سيكون عن طريق نظام نور التعليمي.

تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي 1443

قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن فتح باب التسجيل في المدارس الأبتدائية إلكترونياً حيث سيكون التسجيل لأولياء الأمور عن طريق نظام نور حتي يسهل علي أولياء الأمور عملية التسجيل، ويعتبر نظام نور هو واحد من ضمن الأنظمة التعليمية المهمة التي خصصتة وزارة التعليم من أجل إن يسهل العديد من الخدمات لكل من أولياء الأمور والطلاب.

طريقة إنشاء حساب في نظام نور

لابد من إن يتم إنشاء حساب إلكتروني في موقع نظام نور وذلك لأن يتم إستخدام كافة الخدمات الإلكترونية التي يقدمها النظام ويتم التسجيل في النظام عبر القيام بالخطوات التالية:

الذهاب إلي موقع نظام نور التعليمي علي شبكة الأنترنت.

تقوم باختيار من الصفحة الرئيسية إنشاء حساب.

بعد ذلك تقوم بتحديد حساب ولي الأمر أو الطالب.

تكتب أسم المستخدم.

بعد ذلك تقوم بكتابة رقم الهوية الوطنية.

إذا كان المستفيد من المقيمين يكتب رقم الإقامة.

بعد ذلك تقوم بكتابة البيانات الشخصية التي تتطلب منك.

إدخال رقم السر لحسابك.

الضغط علي زر التسجيل.

طريقة تسجيل طلاب الصف الأول الأبتدائي 1443

يتم تسجيل الأبناء في المدارس إلكترونياً من خلال موقع نظام نور التعليمي حيث يكون ذلك من خلال القيام ببعض الخطوات البسيطة وهي تكون وفقاً للنحو التالي: