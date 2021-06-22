هنا ssc.gov.jo الاستعلام عن رقم الضمان الاجتماعي 1442 بالمملكة العربية السعودية

رقم الضمان الاجتماعي 1442 وفرت وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية رقم خاص بالسكان الاجتماعي السعودى يمكن من خلاله الاستعلام عن كافة ما يخص الضمان الاجتماعي، واصبح هو رقم خدمة العملاء الموحد داخل المملكة، ومن خلال الاتصال على هذا الرقم يمكنكم الاتصال على الوزارة من أجل الحصول على معاش الضمان الإجتماعي ويمكن من خلاله أن تحصل على كافة الاستفسارات التي تريد الحصول عليها، ومن خلال هذا الموضوع سوف نتحدث بالتفصيل عن رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني داخل المملكة العربية السعودية.

الضمان الاجتماعي المنفصل

الضمان الاجتماعي السعودي هو أحد أهم المنظمات داخل المملكة وله دور واضح وفعال في توفير الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين القاطنين داخل حدود المملكة، حيث يوفر عدد من المعونات المادية والنقدية، منها ما هو سنوي ومنها ما هو شهري، بالإضافة إلى المعاش الخاص به، وكل ذلك تحت رعاية وتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله وراعاه، من أجل توفير حياة معيشية كريمة وميسرة لجميع المواطنين السعوديين ورفع الأثقال عن عاتقهم وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية الأساسية واليومية، وقد تم بالفعل توفير رقم موحد من اجل الحصول والاستفسار عن كافة المعاشات والمعونات والمنح التي تقدمها وزارة العمل متمثلة في الضمان الاجتماعي، وهذا الرقم متاح للجميع بشكل مجاني وعلى مدار اليوم.

كيفية الحصول على رقم الضمان الإجتماعي

يمكن لجميع الأفراد المستحقين لمعاش الضمان الإجتماعي معرفة رقم الضمان من خلال اتباع الخطوات التالية:

الولوج إلى موقع الرسمي للضمان الاجتماعي الخاص بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الدخول على الموقع.

إدخال اسم المستفيد ورقم الهوية الخاصة به.

اختيار ايقونة الخدمات الإجتماعية.

اضغط على زر الاستعلام عن رقم الضمان الإجتماعي.

ومنها سيظهر لك الرقم الخاص بالضمان.

تحديث اليوم الموافق الثاني والعشرون من شهر يونيو الجاري لعام 2021 حيث أن عمليات البحث تكون كبيرة من جانب المواطنين في كل مكان في المملكة العربية السعودية للتعرف على خدمات الضمان الاجتماعي، وإمكانية تسجيل الدخول في الضمان الاجتماعي والاستفادة من تلك الخدمات المميزة التي يعرضها الموقع الرسمي والشروط الموضحة كاملة في أعلى المقالة.