ظهرت الان نتائج السانكيام الجزائر الابتدائي كشف نقاط فضاء اولياء التلاميذ

زادت عمليات البحث مؤخرا عن نتائج المرحلة الخامسة الابتدائية في دولة الجزائر، وذلك بسبب قلق الطلاب وأولياء الأمور من النتائج والاطمئنان على اولادهم، وقد صرحت الوزارة الوطنية بأنه سوف يتم إعلان النتائج فور الانتهاء من التصحيح والمراجعة على الموقع الخاص بالوزارة وهو ما يسمى بـ السانكيام، وهو ما قد قبل من قلق الطلاب وأولياء الأمور وأنهم في انتظار النتائج بفارغ الصبر على الموقع الخاص بالوزارة، ودون عمل تزاحم وذلك المنع من انتشار فيروس كورونا المستجد.

نتائج الشهادة الابتدائية لعام ٢٠٢١

قد أعلنت الوزارة قريبا بأنها سوف تعرض نتائج الانتهاء من الشهادة الابتدائية المرحلة الخامسة لعام ٢٠٢١، وذلك في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد من اجتياح فيروس كورونا لها، وعدم تعرض المواطنين للمرض، فإن الدولة تعمل على عرض كل ما يحتاجه المواطنين ويكون إلكترونيا وذلك لمنع انتشار الفيروس بين المواطنين، والعمل على سلامة المواطنين ومواكبة العصر التكنولوجي، وقد بلغ عدد الطلاب المتقدمين للشهادة الابتدائية في كل محافظات الجزائر حوالي ٨٥٣٠٠٠ من الطلاب، وهو ما أثار قلق الدولة من هذا العدد الهائل وأنه سوف يتم العمل على انتهاء النتائج في الموعد المحدد وهو ما أعلنته الوزارة بأنه سوف يكون يوم ٢٠ من يونيو لعام ٢٠٢١، وسوف يكون على الموقع الخاص بالوزارة وإلكترونيات بدون اي داعي للنزول من المنزل والتعرض للمرض.

نتائج السانكيام لعام ٢٠٢١

أعلنت الوزارة عن إطلاق موقع خاص يتم فيه عرض نتائج المرحلة الخامسة من الشهادة الابتدائية وذلك للتخفيف على المواطنين، من النزول من المنزل وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وأن عمليات البحث استمرت خلال الأيام القليلة الماضية وقد أعلنت الوزارة الوطنية بأنه فور الانتهاء من التصحيح والتدقيق والمراجعة سوف يتم اعلان النتائج على الموقع وبدون قلق الطلاب أو أولياء الأمور، وهو ما اتجهت له الوزارة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما قد طمئن أولياء الأمور من أنهم سوف يتعرفوا على النتائج إلكترونيا برقم التسجيل الخاص للطالب وأنه سوف يتم عرض النتائج فور وضعها في الموقع، وذلك للاطمئنان على المواطنين من الجائزة الثالثة لانتشار فيروس كورونا والعمل بجد على مسايرة التكنولوجي وكل أنماط الحياة حتى لا يشعر المواطن بأي خلل أو نقص أو قلق.

ما زال البحث مستمر لليوم التاسع عشر من شهر جوان الجاري من جانب الطلبة والطالبات في كل ولاية في دولة الجزائر الشقيقة للتعرف على نتائج الصف الخامس للتعليم الابتدائي الان، وقد ارتفعت مؤشرات البحث بشكل كبير بعد إعلان نتائج الطلبة والطالبات في كل مكان عبر موقع الديوان العام للامتحانات والمسابقات بالجزائر ونتمى النجاح والتفوق لكل طالبة وطالبة عقب استظهار النتيجة.

فضاء اولياء التلاميذ في الجزائر

ويمكن لجميع الطلبة الان الاستعلام أيضاً عن نتاج كشف النقاط لفضاء أولياء التلاميذ وحساب المعدل التراكمي من خلال الموقع الرسمي للحصل على النتائج، وقد تأخرت بعد النتائج في دولة الجزائر الشقيقة ولكن تم الإعلان الان عن نتائج المرحلة الابتدائية، وأيضاً إعلان كشف نقاط فضاء أولياء التلاميذ في جمهورية الجزائر وبالتالي يمكن للطلبة والطالبات الاستعلام عنها.