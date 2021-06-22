الصين تدعو رعاياها إلى مغادرة هذه الدولة فى أقرب وقت

جدة - نرمين السيد - دعت الحكومة الصينية رعاياها إلى مغادرة دولة أفغانستان فى أقرب وقت ممكن، وسط التصاعد السريع للعنف فى البلاد مع استعادة حركة طالبان سيطرتها على الأراضى قبل الانسحاب الكامل للقوات الأمريكية وقوات حلف شمال الأطلنطى "الناتو".





وذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" فى نسختها باللغة الإنجليزية أن سفارة الصين فى أفغانستان أكدت أن المواطنين والمنظمات الصينية بحاجة إلى اتخاذ احتياطات إضافية، وتعزيز استعدادهم للطوارئ مع تدهور الوضع. وذكرت السفارة: "هذا العام، النزاعات فى أفغانستان مستمرة، والهجمات الإرهابية متكررة والوضع الأمنى يصبح أكثر خطورة وتعقيدًا"، داعية المواطنين الصينيين إلى "توخى مزيد من الحذر والابتعاد بشكل عاجل عن البلد من خلال الرحلات الجوية التجارية الدولية".

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