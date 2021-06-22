القبض على 4 إرهابيين من داعش فى الموصل

جدة - نرمين السيد - وذكرت، فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية، أنه "بناء على معلومات استخبارية دقيقة ومن خلال المتابعة المستمرة وتعاون المواطنين، تمكنت عناصر شرطة نينوى من إلقاء القبض على 4 عناصر من تنظيم داعش الإرهابى.
وأشارت إلى أن الإرهابيين كانوا يعملون بصفة مقاتل، فيما يسمى بـ" ديوان الجند والمعسكرات العامة"، خلال فترة سيطرة التنظيم الإرهابى على مدينة الموصل، مبينة أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
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