الهند تسجل 42640 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات من وزارة الصحة الهندية أن الهند سجلت، اليوم الثلاثاء، 42640 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وارتفع عدد الوفيات المرتبطة بفيروس كورونا في الهند بواقع 1167 خلال الليل.
وكشفت البيانات أن البلد الواقع في جنوب آسيا رصد في المجمل 29.98 مليون حالة إصابة بالمرض بينما بلغ العدد الإجمالي للوفيات 389302.
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