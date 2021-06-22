مقتل 3 عناصر إرهابية فى مواجهة مع قوات الأمن الهندية

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إنديا توداى" الهندية أن الاشتباكات بين الجانبين اندلعت فى منطقة "بارامولا" فى ولاية "جامو وكشمير"، مشيرة إلى أن القتلى بينهم أحد المسلحين البارزين ويدعى مدثر بانديت والذى كان مطلوبا من قبل قوات الأمن لتورطه فى عدة قضايا جنائية.
وأضافت الشبكة الهندية أن قوات الأمن شنت عملية بحث وفرضت طوقا أمنيا فى المنطقة بعد أن وردت إليها معلومات تفيد بتواجد مجموعة من المسلحين فى هذا المكان.
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