إصابة 6 جنود فرنسيين و4 ماليين فى انفجار سيارة مفخخة وسط مالى

وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت هيئة الأركان الفرنسية، إن "سيارة يقودها انتحارى هاجمت صباحًا آلية لقوة برخان فيما كانت تقوم بمهمة استطلاع لضمان الأمن فى محيط القاعدة العملانية المتقدمة فى جوسى".
وأضافت الهيئة، أن الانفجار أسفر عن "جرح 6 عسكريين فرنسيين و4 مدنيين ماليين، أحدهم طفل" بجروح، لافتة إلى أن أرواح الجرحى ليست فى خطر.
وكان مسؤول عسكري مالي ونائب محلي طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، قالا إنّ ثلاثة جنود فرنسيين أصيبوا بجروح ونقلوا بالمروحية الى قاعدة برخان في غاو.
وحسبما ذكر بيان هيئة الأركان الفرنسية، فإن "وحدات إنذار، بما فيها مروحيات تايجر، ومقاتلات ميراج 2000، تدخلت لدعم القوات الميدانية".
ويأتى الهجوم تزامنًا مع استعداد فرنسا لبدء فك ارتباطها فى منطقة الساحل تدريجًا، حيث ستلغى قوة برخان نحو 5100 عنصر، على أن تحل محلها قوة خاصة أوروبية "تاكوبا"، تركز على مكافحة الإرهابيين.
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