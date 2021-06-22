جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، اليوم الثلاثاء، تسجيل 25 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى بر الصين الرئيسى خلال الـ24 ساعة الماضية، ارتفاعًا من 17 حالة تم تسجيلها فى اليوم السابق.





ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، أوضحت اللجنة فى نشرتها اليومية أن جميع الحالات الجديدة وافدة من الخارج باستثناء حالتين تم رصدهما فى إقليم جوانجدونج فى جنوب شرق البلاد. وأشارت اللجنة إلى أن عدد الإصابات الجديدة التى لا تظهر عليها أعراض بلغ 27 حالة، مقارنة بـ 19 حالة فى اليوم السابق، إذ أن الصين لا تصنف تلك الإصابات على أنها حالات مؤكدة. وارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بوباء كورونا فى بر الصين الرئيسى إلى 91.629 حالة، فى حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4.636.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الصين تسجل ‭25‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.