زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب جزر دوديكانيز اليونانية

جدة - نرمين السيد - ضرب زلزال قوته 5.7 درجة بمقياس ريختر، جزر دوديكانيز اليونانية فى جنوب شرق بحر إيجة، اليوم الثلاثاء، حيث استيقظ سكان منطقة كوس على الهزة التى وقعت فى الساعة 12:14 صباحًا، حسبما أفاد التلفزيون اليونانى.





ووفقا لهيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، يقع مركز الزلزال على بعد حوالى 60 كيلومترًا جنوب جزيرة كوس اليونانية. وشعر السكان بالزلزال فى جميع أنحاء جنوب بحر إيجه، بما فى ذلك جزر كوس ورودس وكريت. ولم ترد تقارير عن وقوع أضرار مادية أو إصابات.

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