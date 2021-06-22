اتفاق بين واشنطن وسول على إنهاء منتدى مجموعة العمل حول كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - كشفت وزارة الخارجية فى كوريا الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين سول وواشنطن على النظر فى إنهاء منتدى "مجموعة العمل" بشأن سياسة كوريا الشمالية، فيما يبدو أنه نبرة تصالحية تجاه بيونج يانج التى شجبت المنتدى باعتباره عقبة أمام العلاقات بين الكوريتين.





ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، توصل كبير مبعوثى سيول النوويين نوه جيو دوك، ونظيره الأمريكى سونج كيم، إلى الاتفاق خلال محادثاتهما فى كوريا الجنوبية، أمس الإثنين، حيث سعيا إلى استراتيجية منسقة لاستئناف الدبلوماسية النووية مع بيونج يانج.

وفى بيان صحفى، قالت وزارة الخارجية: "خلال المحادثات بين كبار المبعوثين النوويين، راجع الجانبان عمل مجموعة العمل الحالية، واتفقا على النظر فى إنهائها".

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على تعزيز المشاورات على مستوى المديرين العموميين، بالإضافة إلى الحوار بين المفاوضين النوويين الرئيسيين.

وكانت سيول وواشنطن قد شكلتا مجموعة العمل فى نوفمبر 2018، لتنسيق نهجيهما بشأن نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، والمساعدات الإنسانية، وإنفاذ العقوبات، والعلاقات بين الكوريتين.