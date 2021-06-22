ووفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، توصل كبير مبعوثى سيول النوويين نوه جيو دوك، ونظيره الأمريكى سونج كيم، إلى الاتفاق خلال محادثاتهما فى كوريا الجنوبية، أمس الإثنين، حيث سعيا إلى استراتيجية منسقة لاستئناف الدبلوماسية النووية مع بيونج يانج.
وفى بيان صحفى، قالت وزارة الخارجية: "خلال المحادثات بين كبار المبعوثين النوويين، راجع الجانبان عمل مجموعة العمل الحالية، واتفقا على النظر فى إنهائها".
وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على تعزيز المشاورات على مستوى المديرين العموميين، بالإضافة إلى الحوار بين المفاوضين النوويين الرئيسيين.
وكانت سيول وواشنطن قد شكلتا مجموعة العمل فى نوفمبر 2018، لتنسيق نهجيهما بشأن نزع السلاح النووى لكوريا الشمالية، والمساعدات الإنسانية، وإنفاذ العقوبات، والعلاقات بين الكوريتين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اتفاق بين واشنطن وسول على إنهاء منتدى مجموعة العمل حول كوريا الشمالية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.