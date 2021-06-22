رئيس الفلبين ينتقد الجنائية الدولية: هراء ومستعمرون سابقون

جدة - نرمين السيد - ووصف دوتيرتى المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هراء"، وأنه لن يتعاون مع تحقيقاتها، وذلك فى خطاب بثه التلفزيون، أمس الإثنين.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية بدأت دراسة أولية حول حملة الحكومة الفلبينية على المخدرات، فى 8 فبراير في عام 2018.
وقال الرئيس الفلبينى: "إنهم مستعمرون سابقون، ولم يكفروا عن ذنوبهم ضد الدول التى غزوها، بما فيها الفلبين".
وأضاف دوتيرتى: "أنهم يحاولون الآن إقامة محكمة خارج بلادنا لنصبح عرضة لمواجهتهم. إن قوانيننا مختلفة. وإجراءاتنا الجنائية مختلفة جدًا، فكيف من المفترض أن تنال العدالة هناك؟".
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