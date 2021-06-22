ديكارلو: سنركز فى مؤتمر برلين2 على حظر الأسلحة وسحب المرتزقة من ليبيا

ومن المقرر أن تشارك روزمارى ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، فى مؤتمر برلين الثانى حول ليبيا، إذ ستقود وفد الأمم المتحدة فى المؤتمر نيابة عن الأمين العام للمنظمة أنطونيو جوتيريش.
وقالت ديكارلو فى تغريدة عبر حسابها على "تويتر": "سنعمل على الدفع نحو إحراز تقدم فى اتفاق وقف إطلاق النار، بما فى ذلك احترام حظر الأسلحة وسحب المرتزقة، وخارطة الطريق السياسية والانتخابات".
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا "أونسميل"، يان كوبيش، تحدث فى إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن، أمس الإثنين، حول استمرار وجود العناصر الأجنبية والمرتزقة، محذرًا من هذا يرسخ انقسام ليبيا، وداعيًا إلى ضرورة ضمان مغادرة المقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات المسلحة بشكل منتظم، إضافة إلى نزع سلاحهم، وتسريحهم ودمجهم فى بلدانهم.
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