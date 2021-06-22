اشتباكات بين جيش ميانمار ومسلحين في مدينة ماندالاي

اندلع اشتباك يوم الثلاثاء بين قوات الأمن في ميانمار مدعومة بعربات مدرعة، مع مجموعة مسلحة تشكلت حديثا في ماندالاي، ثاني أكبر مدن البلاد.

وأخمدت قوات الأمن الاحتجاجات المناهضة للحكم العسكري منذ استيلاء الجيش على السلطة في الأول من فبراير وإطاحته بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

وردا على ذلك انتشرت مجموعات من معارضي الانقلاب في أنحاء البلاد، تعرف بقوات الدفاع الشعبي.

وحتى الآن، اقتصر القتال الذي شمل ميليشيات مسلحة بأسلحة خفيفة على بلدات صغيرة ومناطق ريفية بالأساس، غير أن جماعة تقول إنها (قوة الدفاع الشعبي) الجديدة في ماندالاي ذكرت أن أعضاءها ردوا بعدما داهم الجيش إحدى قواعدها.

وجاء في منشور على موقع الجماعة في فيسبوك: ”رددنا بعد مداهمة أحد معسكراتنا“.

وقالت خدمة ”خيت ثيت“ الإخبارية إن قوات الجيش مدعومة بثلاث عربات مدرعة حاصرت مدرسة داخلية في ماندالاي حيث كانت توجد قاعدة للميليشيا.

ولم يرد المتحدث باسم الجيش على طلب للتعقيب.

ورد الجيش بالمدفعية وضربات جوية في مناطق أخرى بعدما نفذت جماعات ميليشيا هجمات على جنود، ووقعت خسائر بشرية على الجانبين كما نزح عشرات الآلاف عن ديارهم.

وقتلت قوات الأمن 873 محتجا على الأقل منذ الانقلاب، وفق ما ذكرته رابطة مساعدة المعتقلين السياسيين، الناشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان. ويشكك المجلس العسكري في هذا الرقم.