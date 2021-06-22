انتخابات العراق.. تحالف كردي جديد "يهدد" الموازين

تمت في مدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق، مراسيم توقيع الاتفاق بين كل من الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير الكردية، لتشكيل "تحالف كردستان" لخوض الانتخابات العراقية المقررة في شهر أكتوبر المقبل.

ووقع الاتفاقية الرئيسان المشتركان للاتحاد الوطني الكردستاني، بافل الطالباني ولاهور شيخ جنكي، والمنسق العام لحركة التغيير عمر سيد علي.

ويرى المراقبون أن تشكيل هذا التحالف الانتخابي، ربما سيقلب موازين القوى في كردستان العراق، حيث يتوقع أن يشكل منافسا قويا للحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتزعمه مسعود بارزاني، على حصد المرتبة الأولى بين القوى الكردية في عدد المقاعد بالبرلمان العراقي.

فـ"الديمقراطي" يملك حاليا 25 مقعدا، متصدرا بذلك الأحزاب الكردية الأخرى، بينما يبلغ عدد مقاعد "الاتحاد الوطني" 18 مقعدا، ومقاعد حركة التغيير تبلغ 4 مقاعد، و3 مقاعد لتحالف كان يقوده الرئيس العراقي الحالي، برهم صالح، علما بأن عدد مقاعد البرلمان الإجمالية هي 328 مقعدا.

وبحسب المراقبين فإنه إذا ما أخذنا في الاعتبار، احتساب المقاعد البرلمانية العائدة لرئيس الجمهورية برهم صالح وعددها 3 مقاعد، كان قد حصدها من خلال تأسيسه" التحالف من أجل الديمقراطية والعدالة"، قبل عودته لصفوف "الاتحاد"بعد الانتخابات العراقية العامة في عام 2018 الأخيرة فإن القوة الانتخابية لتحالف كردستان المعلن عنه حديثا تبلغ 25 مقعدا برلمانيا، وبذلك تصبح قائمتا "الديمقراطي الكردستاني" و"تحالف كردستان" متعادلتين تماما، في عدد مقاعدهما البرلمانية.

فضلا عن أن إعلان هذا التحالف يعزز ، وفق مراقبون، الوزن السياسي الكردي في بغداد، وأن التنافس بين الحزبين الكرديين الرئيسين، يبقى في النهاية محكوما بقواعد اللعبة السياسية والبرلمانية، بمعنى أنه لن يقود لطلاق بائن بينهما خاصة في بغداد، وربما يتفق الطرفان بعد الانتخابات على تشكيل كتلة واحدة، أو تحالف برلماني.

وتتوقع مصادر مقربة من "تحالف كردستان" في حديث مع موقع"دوت الخليج" بأن :"تسهم خطوة إعلان هذا التحالف، في احتفاظ الجانب الكردي وتحديدا الاتحاد الوطني الكردستاني، بمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، فضلا عن تعزيز وحدة الكتلة الكردية في البرلمان الاتحادي ببغداد، مما يعزز بداهة من قوة الموقف الكردي في العراق، خاصة وأن ثمة ملفات عالقة كثيرة بين بغداد وأربيل".

وفي هذا السياق، يقول ستران عبد الله مسؤول مكتب الإعلام في الاتحاد الوطني الكردستاني، في حوار مع موقع "دوت الخليج" :"هذا الاتفاق محطة أولى، نتمنى أن تكون بداية لتوافق أعرض، حيث يرتكز الاتفاق لأرضية تاريخية مشتركة، خاصة وأنه يعتبر امتدادا لاتفاقية دباشان بين الطرفين قبل أعوام، والتي تمت آنذاك بين الرئيس جلال الطالباني، ومنسق حركة التغيير نوشيروان مصطفى".

ويضيف عبد الله "بعد الانتخابات سنتوجه مباشرة نحو العاصمة العراقية بغداد، صفا واحدا، مع انفتاحنا الكامل على توسيع هذا التحالف ليشمل مختلف القوى الكردية، التي يهمها أن تكون الجبهة الكردية موحدة وقوية، وتلعب دورا فاعلا في إحقاق حقوق شعبنا الكردي في العراق (...)".

ويردف: "نرجو أن يكون هذا التحالف، مظلة سياسية جامعة لمختلف القوى السياسية الكردستانية، خاصة وأن ثمة تفاهمات مع أطراف أخرى، ومن أجل تصحيح وتقويم اعوجاجات العملية السياسية في إقليم كردستان العراق أيضا، وبما يعيد التوازن لها".

من جانبه، نفى مصدر مطلع مقرب من الحزب الديمقراطي الكردستاني اشترط عدم كشف هويته، في حديث لموقع "دوت الخليج" وجود أي توجه لدى الحزب للانضمام لتحالف كردستان، مؤكدا عدم انزعاج الحزب من الإعلان عن هذا التحالف، وأن المه في تحديد الحجوم البرلمانية والشعبية، هو إرادة الناخبين.