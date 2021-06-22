نبيه برى: متمسك بالحريرى لتشكيل الحكومة اللبنانية

جدة - نرمين السيد - وقال برى، إن مبادرته لتأليف الحكومة لا تزال قائمة، ولن يتراجع إلا بتوافر مبادرة أخرى مقبولة، لافتا إلى أن تمسكه بالحريرى، نابع من أنه يحظى بتأييد جمهور طائفته ودار الفتوى ونادى رؤساء الحكومات السابقين، كما يحظى بتأييد النواب فى الاستشارات النيابية.

واعتبر برى، أنه فى مقابل عدم تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لن يكون هناك اعتذار من قبل الحريرى.

ولفت برى إلى أن لبنان لا يحتمل التأخير، ولا يحتمل انتظار انتخابات نيابية ولو مبكرة، لأنها لا يمكن أن تحدث قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، والبلد قد يشهد انهيارا كاملا خلالها، وقال: "إذا اعتذر الحريرى سيكون انهيار تام، وأخاف من الناحية الأمنية".