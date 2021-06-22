السفير روسى: نبحث تنفيذ بنود الاستقرار الاستراتيجى مع واشنطن

جدة - نرمين السيد - أعلن السفير الروسى لدى واشنطن أناتولى أنطونوف، اليوم الثلاثاء، أنه تمكن من التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لبحث كيفية تنفيذ بنود بيان الاستقرار الاستراتيجى بين روسيا والولايات المتحدة.





وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أنطونوف: "لقد أرسلت اليوم عددًا من الطلبات والمناشدات إلى جهات أمريكية، للاجتماع مع قادة من مختلف الهياكل، لمناقشة ما يجب أن نفعله معا لتنفيذ الموقف الإيجابى الذى نعتقد أننا اتخذناه خلال قمة رئيسينا".

وأشار السفير الروسى إلى أنه سيكون "حذرًا بشأن الحديث عن استقرار العلاقات الروسية الأمريكية، وتمكنا من الاتصال بزملاء من وزارة الخارجية اليوم، وستعقد اجتماعات ملموسة فى الأيام المقبلة".

وعاد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن، أول أمس الأحد، لاستئناف مهام عمله.