وحسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، قال أنطونوف: "لقد أرسلت اليوم عددًا من الطلبات والمناشدات إلى جهات أمريكية، للاجتماع مع قادة من مختلف الهياكل، لمناقشة ما يجب أن نفعله معا لتنفيذ الموقف الإيجابى الذى نعتقد أننا اتخذناه خلال قمة رئيسينا".
وأشار السفير الروسى إلى أنه سيكون "حذرًا بشأن الحديث عن استقرار العلاقات الروسية الأمريكية، وتمكنا من الاتصال بزملاء من وزارة الخارجية اليوم، وستعقد اجتماعات ملموسة فى الأيام المقبلة".
وعاد السفير الروسى لدى الولايات المتحدة إلى واشنطن، أول أمس الأحد، لاستئناف مهام عمله.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السفير روسى: نبحث تنفيذ بنود الاستقرار الاستراتيجى مع واشنطن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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