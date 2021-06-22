خلال 24 ساعة.. الهند تسجل 42.640 إصابة بـ كورونا و1.167 وفاة

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، ارتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى 299.778.61 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بالفيروس إلى 389.302 حالة. كما تم تسجيل نحو 82.000 حالة شفاء من الفيروس فى البلاد، ليصل مجموع حالات التعافى من كورونا إلى 289.260.38 حالة.

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