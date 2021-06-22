بايدن يمدد العقوبات على كوريا الشمالية رغم مساعى التواصل

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الإثنين، قراره بتمديد العقوبات الأمريكية المفروضة على بيونج يانج، لمدة عام إضافى، فى خطوة تأتى بعد اقتراح الولايات المتحدة الأخير على كوريا الشمالية بشأن عقد الاجتماع فى أى وقت وأى مكان.





وقال بايدن فى رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكى، إن "المواد الانشطارية لكوريا الشمالية وكذلك سعيها لاقتناء برامج نووية وصاروخية، لا تزال تشكل تهديدًا غير عادى للأمن القومى للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها".

ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أضاف بايدن: "لهذا السبب، قررت أنه من الضرورى مواصلة حالة الطوارئ المعلنة فى الأمر التنفيذى رقم 13466 المتعلق بكوريا الشمالية".

وأشار بايدن فى رسالته، إلى أن حالة الطوارئ الوطنية تنتهى تلقائيًا فى الذكرى السنوية لها ما لم ينص الرئيس على خلاف ذلك.

وكان هذا الأمر التنفيذى دخل إلى حيز التنفيذ لأول مرة فى 26 يونيو 2008، فى ظل إدارة جورج دبليو بوش، ويتم تمديد العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذى سنويًا، فى حين تم توسيع نطاق العقوبات من خلال خمسة أوامر تنفيذية فى أعوام 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.

ويأتى قرار بايدن بالتزامن مع مساعى أمريكية لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، التى عزفت عن المحادثات مع الولايات المتحدة منذ قمة القائد كيم جونغ-أون مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى هانوى فى فبراير 2019، والتى انتهت بلا التوصل إلى اتفاق.