وقال بايدن فى رسالة إلى رئيس مجلس النواب الأمريكى، إن "المواد الانشطارية لكوريا الشمالية وكذلك سعيها لاقتناء برامج نووية وصاروخية، لا تزال تشكل تهديدًا غير عادى للأمن القومى للولايات المتحدة وسياستها الخارجية واقتصادها".
ووفقاً لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، أضاف بايدن: "لهذا السبب، قررت أنه من الضرورى مواصلة حالة الطوارئ المعلنة فى الأمر التنفيذى رقم 13466 المتعلق بكوريا الشمالية".
وأشار بايدن فى رسالته، إلى أن حالة الطوارئ الوطنية تنتهى تلقائيًا فى الذكرى السنوية لها ما لم ينص الرئيس على خلاف ذلك.
وكان هذا الأمر التنفيذى دخل إلى حيز التنفيذ لأول مرة فى 26 يونيو 2008، فى ظل إدارة جورج دبليو بوش، ويتم تمديد العقوبات الأمريكية بموجب الأمر التنفيذى سنويًا، فى حين تم توسيع نطاق العقوبات من خلال خمسة أوامر تنفيذية فى أعوام 2010 و2011 و2015 و2016 و2017.
ويأتى قرار بايدن بالتزامن مع مساعى أمريكية لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، التى عزفت عن المحادثات مع الولايات المتحدة منذ قمة القائد كيم جونغ-أون مع الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب فى هانوى فى فبراير 2019، والتى انتهت بلا التوصل إلى اتفاق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يمدد العقوبات على كوريا الشمالية رغم مساعى التواصل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.