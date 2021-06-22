الاحتلال يعتقل 30 مواطنا فلسطينيا في الضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت أكثر من 30 مواطنا معظمهم من محافظة سلفيت .

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن حملة الاعتقالات الإسرائيلية تركزت في بلدة قراوة بني حسان قرب مدينة سلفيت، حيث تم اعتقال ما يزيد عن 14 مواطنا فلسطينيا، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها وترويع سكانها.

وعرف من المعتقلين الأشقاء عمار وعكرمة وعمران عزيز مرعي، وأيوب أحمد مرعي، ورمزي مرعي، وسائد عاصي، وأحمد مهيب مرعي، وأنس عزمي مرعي، ويحيى عزمي مرعي، ومجاهد مرعي، والأشقاء محمد أمين مرعي، وعبد الرحمن امين مرعي، وابراهيم أمين مرعي، وعاصف زهير ريان.

وفي محافظة جنين، جنوب الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد محمود الجعفر، وبدر محمود ملاح من مدينة جنين، وهيثم الحاج صالح الكفريني، ومصعب جعايصة، وأمين زيدان خازم ونجله عبد الرحمن من مخيم جنين، وفرح صبري فريحات من رمانة غربًا عقب دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

وأوضح مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 5 شبان في مدينة القدس المحتلة، وهم: حربي ومهران الرجبي، وجهاد أبو رموز، ويزن الباسطي، عقب دهم منازلهم في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، وتفيشها.

وفي محافظة نابلس ، داهمت قوات الاحتلال قرية بيت دجن واعتقلت الناشط إياد ناظم أبو جيش، والشاب إسلام جاغوب من بلدة بيتا جنوبا، كما تم اقتحام مدينة جنين واعتقال كل من هيثم الكفريني وعبد الرحمن حازم ومحمد محمود جعفر وبدر ملاح، كما تم اعتقال الشقيقين عمار ويحي أبو زهرة من ضاحية شويكة قرب طولكرم .

وتتواصل الاعتقالات الإسرائيلية بشكل يومي في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حيث يتم اعتقال النساء والأطفال والنشطاء، وذلك بتهمة مواجهة الاحتلال والتصدي لعمليات التوغل والاقتحام للمدن الفلسطينية.