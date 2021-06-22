إسرائيل تقول إنها أحبطت تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان

دوت الخليج :- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عن إحباط ​الجيش الإسرائيلي​ و​الشرطة​ محاولة تهريب ​أسلحة​ على الحدود مع ​لبنان​ بعد أن رصدت في ساعات الصباح الباكر مشتبها به قام بنقل حقيبة من لبنان في محيط بلدة المطلة، وبعدها جاء مشتبه به آخر لأخذ الحقيبة من الجانب الإسرائيلي.

ولفت إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي تعقبت بدقة محاولة التهريب وأحبطتها.

ولفت أدرعي في تصريح إلى أن "القوات الإسرائيلية ألقت القبض على المشتبه به في الجانب الإسرائيلي وضبطت ما كان في الحقيبة التي حوت 12 مسدسًا، وتمت إحالته إلى التحقيق، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي وبالتعاون مع الشرطة يبذلون قصارى الجهود للحد من ظاهرة تهريب السلاح من لبنان".

وقبل نحو عشرة أيام، نشر أفيخاي أدرعي صورا لأسلحة ومخدرات بعد إحباط محاولة تهريبها من لبنان إلى داخل إسرائيل.

جاء ذلك في تغريدات لأدرعي على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا بتعليق على الصور: "قوات جيش الدفاع والشرطة تحبط محاولة تهريب أسلحة ومخدرات على الحدود اللبنانية، حيث كشف النقاب أن استطلاعات جيش الدفاع رصدت أمس عددًا من المشتبه بهم في القطاع الغربي من الحدود وهم ينقلون حقائب من داخل لبنان إلى إسرائيل".

وأضاف: "لقد تابعت القوات المشتبه بهم واعتقلت المشتبه بهم الإسرائيليين، وخلال عملية الاعتقال تم القبض على 15 مسدسا و36 كلغ من الحشيش وعشرات الصناديق للذخيرة بقيمة نحو مليوني شيقل. يفحص جيش الدفاع فيما إذا كان حزب الله الإرهابي قدم مساعدة لمحاولة التهريب".

العربية