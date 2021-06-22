جرحى بحادث قطار جديد في مصر.. وفيديو يرصد ما حدث

ارتفع إلى 8 عدد المصابين في حادث تصادم بين قطارين في مدينة الإسكندرية، شمالي مصر، كما أعلنت السلطات، الثلاثاء.

وكانت مراسلتنا أفادت في وقت سابق نقلا عن مصدر أمني أن 5 أشخاص على الأقل أصيبوا من جراء اصطدام قطار جرار بقطار آخر من الخلف قرب محطة القطارات في مدينة الإسكندرية الساحلية.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان إن الإصابات كانت خفيفة، وتم نقلها إلى مستشفيات الإسكندرية لتلقي العلاج، مؤكدة أن الحادث لم يؤثر على حركة سير القطارات.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها على شبكات التواصل تضرر العربتين الأخيرتين في القطار.

ووقع الحادث قطار جرار وقطار "رقم 12"، الذي يربط بين القاهرة والإسكندرية، والقطار الجرار هو وحدة رئيسية تستخم في شد عربات القطارات، خاصة المتعطلة منها.

وذكرت هيئة السكك الحديدية في بيانها أن الحادث وقع عند الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلي، عندما كان القطار يهم بمغادرة المحطة متجها إلى القاهرة، حيث تحرك جرار خلف القطار مما أدى إلى وقوع التصادم.

وأضافت أنها أوقفت عن العمل عددا من العاملين وتحويلهم للنيابة العامة.

وقال محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، في تصريح مقتضب للصحفيين في موقع الحادث إن جرارا اصطدم بقطار متجه من الإسكندرية إلى القاهرة من الخلف، مؤكدا وجود عدد من المصابين فضلا عن إلحاق إضرار مادية بالقطار.

وأضاف أن الإصابات بسيطة، منها اثنتان أو ثلاثة بكسور والأخرى طفيفة.

وكانت محافظة أسوان، جنوبي مصر، قد شهدت مطلع يونيو الجاري، حادثا مماثلا بين قطار وجرار، مما أدى إلى وقوع إصابات.