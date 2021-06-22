جدة - نرمين السيد - وقال مشيشى، فى حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية، إن استقالته غير مطروحة بالمرّة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن من يروّج لمثل هذه الأخبار من سياسيين لا يزالون فى حملة انتخابية وكل أملهم أن يعودوا إلى الحكومة بعد خروجهم منها.
وأضاف أن من خرج من الحكومة يجب أن يعود إليها بعد عام، فنحن مازلنا فى حملة انتخابية.
وأوضح رئيس وزراء تونس، أن تركيزه منصب حاليا على إنقاذ الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية للبلاد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء التونسى: استقالتى من منصبى غير مطروحة نهائيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.