رئيس الوزراء التونسى: استقالتى من منصبى غير مطروحة نهائيا

جدة - نرمين السيد - وقال مشيشى، فى حوار مع إذاعة "شمس إف إم" التونسية، إن استقالته غير مطروحة بالمرّة فى الوقت الحالى، مؤكدا أن من يروّج لمثل هذه الأخبار من سياسيين لا يزالون فى حملة انتخابية وكل أملهم أن يعودوا إلى الحكومة بعد خروجهم منها.

وأضاف أن من خرج من الحكومة يجب أن يعود إليها بعد عام، فنحن مازلنا فى حملة انتخابية.

وأوضح رئيس وزراء تونس، أن تركيزه منصب حاليا على إنقاذ الأوضاع الاقتصادية والصحية والاجتماعية للبلاد.

