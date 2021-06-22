زعيم كوريا الشمالية يهنئ الرئيس الإيرانى الجديد

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قال كيم فى رسالته: "بالنيابة عن كوريا الشمالية حكومة وشعبًا، أتقدم بأصدق التهانى بمناسبة انتخابكم رئيسًا جديدًا لإيران. فوزك فى الانتخابات يدل على ثقة وتوقعات الشعب الإيرانى العميقة منك".
وأكد الزعيم الكورى الشمالى على ضرورة التعاون وأهمية العلاقات الودية بين البلدين، متمنيا لرئيسى التوفيق فى بناء إيران قوية.
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