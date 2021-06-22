إيران: إعادة تشغيل محطة بوشهر النووية خلال 4 أيام

وحسبما نقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا"، قال رجبى مشهدى، إن المحطة خرجت من الشبكة أمس الأول الأحد، بسبب حدوث خلل فنى.
وأضاف المسؤول الإيرانى، أن "الجهود بدأت لمعالجة الخلل، ومن المحتمل عودة المحطة إلى الشبكة فى غضون أربعة أيام بعد معالجة الخلل"، موضحًا أن خروج هذه المحطة من الشبكة يقلل الطاقة المولدة بمقدار ألف ميجاوات، وأنه ينبغى اتخاذ إجراءات لإدارة الاستهلاك بصورة أكثر جدية.
وكانت شركة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء الإيرانية دعت فى بيان أمس الأول الأحد، للاقتصاد فى استهلاك الطاقة فى ساعات الذروة، نظرًا لتوقع ارتفاع درجة الحرارة فى غالبية مناطق البلاد.
وأوضحت اللجنة، أن ذلك يستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، وكذلك القيود الحاصلة فى التوليد بسبب أعمال الصيانة فى محطة بوشهر والتى تستمر حتى نهاية الأسبوع أيضاً.
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