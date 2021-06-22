إيران تتهم أمريكا بالتدخل فى شؤونها بعد انتقاد انتخابات الرئاسة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الإثنين، إن الولايات المتحدة ترى العملية التى أصبح إبراهيم رئيسى من خلالها رئيسًا منتخبًا لإيران "مصطنعة للغاية"، مؤكدًا أن واشنطن لا ترى هذه الانتخابات حرة أو نزيهة.
وحسبما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعى: "نعتبر هذا التصريح تدخلاً فى شؤوننا الداخلية، ومنافيا للقانون الدولى، ونحن نرفضه".
وأضاف: "الحكومة الأمريكية ليست فى وضع يخولها التعبير عن آرائها فى عملية الانتخابات فى إيران أو أى بلد آخر".
وكان إبراهيم رئيسى، القاضى المتشدد الذى يخضع لعقوبات أمريكية لاتهامه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان، فاز بالرئاسة الإيرانية كما كان متوقعا، بعد سباق انتخابى اتسم بعزوف الناخبين فى ظل الصعوبات الاقتصادية والقيود السياسية.
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