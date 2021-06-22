الأمم المتحدة: تجنيد أكثر من 8.500 طفل فى 21 صراع حول العالم فى 2020

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تناول التقرير السنوى الذى يقدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى مجلس الأمن، ما تعرض له الأطفال فى الصراعات المسلحة حول العالم، وما استهدف هؤلاء الأطفال من قتل وإصابة وانتهاكات جنسية، واحتجازهم أو تجنيدهم، ومنع المساعدات عنهم، واستهداف المدارس والمستشفيات.
ووثق تقرير الأمم المتحدة انتهاكات تم ارتكابها ضد 19.379 طفلاً فى 21 صراع، إضافة إلى ارتكاب معظم الانتهاكات فى عام 2020 فى الصومال وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأفغانستان وسوريا واليمن.
كما تحقق التقرير من تجنيد 8.521 طفلاً فى العام الماضى، فى حين قُتل 2.674 آخرون، وأصيب 5.748 فى الحروب المختلفة.
وضم التقرير الأممى قائمة سوداء، لتكون قائمة عار لأطراف الصراعات، على أمل دفعه هذه الأطراف إلى تطبيق إجراءات حماية الأطفال.
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