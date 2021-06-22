للعاطل والموظف 150 ألف ريال تمويل العمل الحر بدون فوائد بالتقسيط الميسر حتى 5 سنوات

للعاطل والموظف 150 ألف ريال تمويل العمل الحر ، يعتبر تمويل العمل الحر من أحد القروض والتمويلات التي يتم تقديمها من قبل المملكة العربية السعودية حتى تساعد الكثير من الأشخاص العاطلين عن العمل حتى تستمتع أسرهم بمستوى معيشي جيد، يتم تقديم هذا التمويل من قبل بنك التسليف ويحتوي على كثير من المميزات المالية المهمة جداً للمواطن السعودي وسوف نشرح لكم أهم شروط الحصول على القرض مع أهم المزايا.

للعاطل والموظف 150 ألف ريال تمويل العمل الحر

لقد وضع بنك التسليف بعض من الضوابط والشروط التي يجب أن تكون متوفرة في المتقدمين للحصول على القرض ومن أهمها الآتي:

يجب أن يكون عمر المتقدم للحصول على القرض بداية من 21 سنة إلى حوالي 60 سنة.

يجب أن لا يزيد الراتب الشهري له عن 14 ألف ريال سعودي.

من الضروري أن يتم تقديم وثيقة العمل الحر لكل العاطلين عن العمل.

لابد من أن يكون المتقدم موطن سعودي.

أكثر ما يتميز به قرض العمل الحر أنه يقدم تبعاً لأحكام الشريعة الاسلامية والتعاليم الدينية ويمكن للمتقدمين الحصول عليه ببساطة عن طريق زيارة الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية ولابد من اتباع بعض من الخطوات للتقديم عبر الموقع وهي:

أولاً يجب أن يتم زيارة الموقع الالكتروني الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

ومن ثم يتم إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة مرقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف والعنوان ورقم الحساب البنكي.

بعدها يتم تقديم وثيقة العمل الحر والنقر على كلمة تسجيل الدخول.

والنقر على كلمة تسجيل الدخول. بعدها يتم اختيار القرض الذي يريد الحصول عليه.

بعدها يتم النقر على كلمة إرسال بعد الانتهاء من إدخال جميع البيانات.

يضم هذا التمويل العديد من المميزات التي تجعله واحد من أهم التمويلات المالية بالمملكة السعودية وأكثر ما يميزها: