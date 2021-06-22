البرلمان العربى يدعو إلى تعزيز الاستثمار والابتكار فى مجال رقمنة العمل 

جدة - نرمين السيد - أكد البرلمان العربى، أهمية تسخير التقنية واستخدام البرامج التى تنسجم مع العمل البرلمانى فى مختلف البرلمانات العربية، مشددا على ضرورة تعزيز الاستثمار والابتكارات فى مجال التقنيات الحديثة عبر استراتيجيات عمل واضحة تعزز من الاستثمار فى التقنية والقدرات البشرية والإجرائية.





جاء ذلكً خلال مداخلة للنائب ممدوح الصالح عضو البرلمان العربى، وعضو مجلس النواب بمملكة البحرين ممثلا عن البرلمان العربى، فى أعمال المؤتمر العالمى للبرلمان الإلكترونى 2021، بمشاركة دولية واسعة من البرلمانيين، والباحثين، والمهتمين بمجالات التحول الرقمى للبرلمانات، وذلك بناء على الدعوة الواردة من الأمين العام للاتحاد البرلمانى الدولى.

وهدف المؤتمر إلى استعراض تجارب البرلمانات حول العالم فى التحول الرقمى والابتكار وتسخير التقنيات الحديثة فى تطوير آليات وأدوات العمل البرلمانى، واستعراض التجارب البرلمانية المختلفة وآليات عملها فى ظل تحدى فيروس كورونا.

وأوضح النائب ممدوح الصالح، أنه على الرغم مما شهده العالم من تحديات وتقييد للحركة بسبب جائحة كورونا، إلا أن هذا لم يثن البرلمان العربى عن مواصلة دوره دفاعاً عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها. فالبرلمان العربى هو المنظمة البرلمانية العربية والإقليمية الوحيدة التى أقامت جلساتها بشكل دورى وحضورياً، حيث عقد البرلمان خلال دور الانعقاد الحالى (7) جلسات حضورياً، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

واستعرض النائب ممدوح الصالح تجربة البرلمان العربى من خلال "مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية"، وقدرته على تطويع التكنولوجيا فى تنفيذ أول دبلومة تطبيقية فى مجال الدبلوماسية البرلمانية العربية والتى جمعت بين الدراسة حضورياً، والدراسة عن بعد، حيث شارك بها عدد كبير من البرلمانيين العرب.