العراق: القوات البحرية تعترض زورق صيد أجنبى فى البصرة

جدة - نرمين السيد - وفى بيان صحفى، اليوم، قالت خلية الإعلام الأمنى بقيادة العمليات المشتركة العراقية، إن "قوة من قيادة القوة البحرية العراقية تمكنت من إلقاء القبض على متهمين كانا على متن زورق صيد أجنبى يحمل وقودًا بعد دخوله المنطقة المحظورة فى ميناء العمية النفطى".

وأوضح البيان، أن القوات العراقية التى اعترضت الزورق اكتشفت أنه كان يحمل كمية من وقود الغاز، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.