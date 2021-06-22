تفكيك خلية داعشية لتجنيد الأطفال فى مراكش

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل موقع "هسبريس" المغربى، قال المكتب المركزى للأبحاث القضائية إن تفكيك الخلية يأتى فى إطار العمليات الأمنية الرامية لمكافحة مخاطر التهديد الإرهابى، وإجهاض المخططات التخريبية التى تحدق بأمن واستقرار المملكة، وتهدف للمس الخطير بالنظام العام.

وأضاف الموقع أنه تم تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش، تتكون من 4 متطرفين، تتراوح أعمارهم ما بين 22 و28 سنة، ينشطون بالمنطقة القروية سيدى الزوين التابعة لجهة مراكش أسفى.

وأكد المكتب أن عمليات البحث الميدانى والتتبع التقنى نجحت فى تجميع معلومات دقيقة حول المشروع الإرهابى لزعيم الخلية، الذى كان يراهن على تنفيذ أجندات التنظيمات الإرهابية الدولية لضرب أهداف ومشاريع داخل المملكة.

وأشار إلى أن زعيم الخلية كان يخطط للالتحاق بفرع تنظيم داعش بمنطقة الساحل، بعدما نسج علاقات مع قيادى فى صفوف هذا التنظيم، لافتة إلى أنه يحمل جنسية دولة أجنبية ويقيم خارج أرض الوطن، وأوعز له بضرورة الالتحاق بمعسكرات القتال التابعة لتنظيم داعش، بغرض التدريب على صناعة المتفجرات وانتقاء الأهداف الإرهابية.

وبحسب المكتب، راهن أعضاء الخلية الإرهابية على استقطاب وتجنيد الصبية، بغرض إشاعة وتعميم الفكر المتطرف، عبر تنظيم لقاءات دعوية للأطفال القاصرين بمنطقة سيدي الزوين، بغرض شحنهم وتلقينهم مرتكزات الفكر المتطرف على نهج "أشبال الخلافة" المعتمد من طرف تنظيم داعش الإرهابى.