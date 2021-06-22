الاتحاد الأوروبى يطلق تحقيقا ضد جوجل

جدة - نرمين السيد - قالت المفوضية الأوروبية، إن تحقيقها سيقيم ما إذا كان عملاق البحث ينتهك قواعد المنافسة من خلال تفضيل تقنيات الإعلان على الشبكة الإعلانية الخاصة به على المنافسين.
وأضافت، أنه سينظر التحقيق أيضًا فيما إذا كانت "جوجل" تمنع بشكل غير عادل وصول المنافسين إلى بيانات المستخدم وتدقيق تغييرات الخصوصية التى ستؤدى إلى التخلص التدريجى من بعض ملفات تعريف الارتباط والوصول إلى البيانات للمعلنين.
جدير بالذكر أن "جوجل" تجمع البيانات لاستخدامها فى أغراض إعلانية مستهدفة، وتبيع مساحات إعلانية وتعمل أيضًا كوسيط إعلان عبر الإنترنت.
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