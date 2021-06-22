باكستان: لن نقبل بقواعد عسكرية أمريكية

جدة - نرمين السيد - وكتب خان، مقالة فى صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء "إذا وافقت باكستان على استضافة القواعد الأمريكية لقصف أفغانستان، ستكون باكستان هدفا للانتقام مجددا إذا اندلعت حرب أهلية أفغانية".
وأضاف أن باكستان لا تستطيع "ببساطة تحمل ذلك" وقد دفعت البلاد بالفعل ثمنًا باهظًا عندما أصبحت دولة فى خط المواجهة فى الحرب العالمية على الإرهاب التى استمرت عقودًا.
وتساءل رئيس الوزراء الباكستانى فى المقال: "إذا لم تستطع الولايات المتحدة، صاحبة أقوى آلة عسكرية فى التاريخ، أن تكسب الحرب من داخل أفغانستان بعد 20 عامًا، فكيف ستفعل ذلك من قواعد فى بلادنا".
وأكد خان أن بلاده تعلمت من أخطاء الماضى ولم تعد تدعم طرفا فى الصراع الأفغانى وتريد العمل مع أى طرف يتولى قيادة البلاد.
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