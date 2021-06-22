الاحتلال يخطر بهدم 20 منزلا فى نابلس

جدة - نرمين السيد - وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة روجيب وشرعت بتوزيع إخطارات بالهدم لنحو 20 منزلا فى المنطقة الشرقية الجنوبية، مضيفا أن عددا من هذه المنازل تقطنه عائلات والأخرى قيد الإنشاء.

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