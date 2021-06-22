رئيس الفلبين: لقاح كورونا أو الاعتقال

جدة - نرمين السيد - وعبر دوتيرتى، فى تصريحات متلفزة، عن سخطه تجاه الأفراد الذين يرفضون تلقى اللقاح ويتسببون فى تفشى الوباء.
وقال: "لا تسيؤوا فهمى. هناك أزمة تواجه هذا البلد. هناك حالة طوارئ وطنية. إذا كنت لا ترغب فى الحصول على اللقاح، فسوف يُلقى القبض عليك".
وأضاف: "إذا كنت رافضا للقاح، غادر الفلبين"، مضيفا أنه سيأمر حكام القرى بإعداد قائمة بالسكان الرافضين لتلقى اللقاح.
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