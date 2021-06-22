تنسيق التمريض العسكري للمدارس والمعاهد 2021 والشروط المطلوبة للقبول جميع المحافظات

تنسيق التمريض العسكري للمدارس والمعاهد 2021 ، يوجد الكثير من أولياء الأمور الذين يتساءلون عن جدية وجود تمريض عسكري وهذا دفعهم للبحث كثيراً عبر شبكات الانترنت عن وجود مدارس ومعاهد التمريض العسكري بعد أن حصل عدد كبير من الطلاب على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، كما للتمريض العسكري الكثير من المزايا الذي يحصل عليها الطلاب بعد انتهاء فترة الدراسة.

تنسيق التمريض العسكري للمدارس والمعاهد 2021

هناك بعض من الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة لكب من يرغب الالتحاق بمدارس التمريض العسكري سواء من الإناث أو الذكور خرجين الشهادة الإعدادية وتعبر من أبرز المدارس البديلة للثانوية العامة ولابد من أن يتوافق بالطلاب تلك الشروط ومنها:

يمكن فقط للطلاب الذين حصلوا على نسبة 70% أو أكثر التقديم بمدارس التمريض العسكري.

يجب الحصول على موافقة ولى الأمر بواسطة تقديم جواب كتابي يضمن موافقته بالتحاق ابنه بمدرسة التمريض العسكري.

يجب على الطلاب المتقدمين اجتياز جميع الاختبارات التي تقدم لهم من جهة المدرسة.

على الطالب أو الطالبة أن يكونوا غير متزوجين ولم يسبق لهم الزواج فلا يمكن أن يتزوجوا إلا بعد التخرج والحصول على الترخيص الخاص بالعمل في مهنة التمريض.

لابد من أن يحصل على الاختبارات المطلوبة للقبول مثل: (اللياقة البدنية، كشف هيئة، التحاليل الطبية، طبية ونفسية، لغة إنجليزية).

من حق المعهد أن يقوم باستبعاد الطلاب التي لا تمتلك لياقة طبية فور الإعلان عن نتائج الكشف الطبي النهائي.

يجب على الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد التمريض العسكري تقديم بعض من الأوراق والمستندات التي تساعد في قبولهم بالمدارس ومن أهمها: