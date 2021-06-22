إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للقطاعين العام والخاص بالسعودية ، مع اقتراب حلول أيام العيد المباركة للعام الهجري 1442 يترقب المسلمون فى كل أنحاء العالم الإعلان عن موعد إجازة العيد للاحتفال به، وتزداد عمليات البحث لمعرفة موعد الإجازة الرسمية للعيد وذلك للقطاعين العام والخاص، حيث يبدأ المسلمون بجميع أنحاء العالم الإسلامي بالاستعدادات والتجهيزات اللازمة للاحتفال بهذه المناسبة المباركة، وتقوم المملكة العربية السعودية باستطلاع ورؤية هلال شهر ذي الحجة لتحديد يوم وقفة عرفة واول أيام العيد وأيام التشريق الثلاثة، وموعد بداية انطلاق موسم الحج فهي الدولة التي تنظم هذه المناسبة الدينية الجليلة التي يترقبها العالم الإسلامي أجمع.

إجازة عيد الأضحى المبارك 2021 للقطاعين العام والخاص بالسعودية

من المتعارف عليه أن أيام العيد هي إجازة رسمية للعاملين بالقطاعين العام والخاص بجميع البلدان العربية والإسلامية، وتكون بداية أيام إجازة العيد من يوم وقوف حجاج بيت الله الحرام على جبل عرفة ( وقفة عرفة )، علي أن تكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر لجميع الموظفين بالقطاعين العام والخاص.

موعد إجازة العيد للقطاعين العام والخاص بالسعودية 2021

يتم تحديد عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك بالمملكة للعاملين بالقطاعين العام والخاص من قِبل وزارة الخدمة المدنية، على أن يتم تحديد بداية أيام الإجازة بعد استطلاع هلال شهر ذي الحجة 1442ه‍، ووفقاً للحسابات الفلكية التي تم إجراءها، يكون من المتوقع أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الأحد الموافق الحادي عشر من شهر يوليو 2021، ووقفة عرفة يوم الإثنين الموافق التاسع عشر من شهر يوليو 2021، أول أيام العيد يوم الثلاثاء الموافق العشرون من شهر يوليو 2021.

وفقًا لما هو متعارف عليه بالمملكة العربية السعودية تبدأ إجازة العيد الرسمية للعاملين بالقطاع الحكومي اليوم الخامس من شهر ذي الحجة، وتنتهي اليوم الخامس عشر من نفس الشهر، أما القطاع الخاص فتبدأ إجازة العيد اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، وتنتهي اليوم الخامس عشر من شهر ذي الحجة، وتقوم وزارة الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية بالإعلان عن مواعيد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1442ه‍ بشكل رسمي.