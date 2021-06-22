أخبار اليمن : إصابة مواطنين اثنين بقصف سعودي على صعدة

دوت الخليج -

إصابة مواطنين اثنين بقصف سعودي على صعدة

أصيب مواطنان اليوم جراء قصف للعدو السعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة. إصابة مواطنين اثنين بقصف سعودي على صعدةأصيب مواطنان اليوم جراء قصف للعدو السعودي على مديرية منبه بمحافظة صعدة. وأوضح مصدر أمني بالمحافظة أن العدو السعودي استهدف بالمدفعية منطقة الرقو في مديرية منبه الحدودية ما أدى إلى إصابة مواطنين اثنين. وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد كثف العدو السعودي مؤخراً استهدافه للمدنيين في المناطق الحدودية مخلفا عشرات الشهداء والجرحى.



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