قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا فى الضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، شملت الاعتقالات 14 من محافظة سلفيت، و7 من جنين، و5 من القدس واثنين من رام الله .
وفى تقرير حقوقى له، قال نادى الأسير الفلسطينى، إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشى جائحة كورونا.
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