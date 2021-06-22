قوات الاحتلال تعتقل 28 فلسطينيًا فى الضفة والقدس

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، شملت الاعتقالات 14 من محافظة سلفيت، و7 من جنين، و5 من القدس واثنين من رام الله .

وفى تقرير حقوقى له، قال نادى الأسير الفلسطينى، إن إسرائيل اعتقلت مئات الفلسطينيين منذ بداية تفشى جائحة كورونا.