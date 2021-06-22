البرلمان الكويتى يوافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تتوقع الميزانية التى اقترحتها الحكومة الكويتية فى يناير، إنفاق 23.05 مليار دينار ـ ما يعادل 76.65 مليار دولار ـ للسنة المالية التى بدأت فى الأول من أبريل، وعجزًا قدره 12.1 مليار دينار.
وبحسب الوكالة، جاء تصويت نواب الكويت على الميزانية، اليوم، وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان، كانت سببًا فى تأجيل إصلاحات فى البلاد.
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