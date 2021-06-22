البرلمان الكويتى يوافق على ميزانية الحكومة للسنة المالية الجديدة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، تتوقع الميزانية التى اقترحتها الحكومة الكويتية فى يناير، إنفاق ‭‭23.05‬‬ مليار دينار ـ ما يعادل ‭‭76.65‬‬ مليار دولار ـ للسنة المالية التى بدأت فى الأول من أبريل، وعجزًا قدره ‭‭12.1‬‬ مليار دينار.

وبحسب الوكالة، جاء تصويت نواب الكويت على الميزانية، اليوم، وسط مواجهة بين الحكومة والبرلمان، كانت سببًا فى تأجيل إصلاحات فى البلاد.