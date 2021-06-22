وزير الخارجية السعودى: نحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية

وقال فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى، إن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، لافتا إلى أنهم رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار فى اليمن.
وأضاف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار فى اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب فى اليمن.
وفيما يخص الحكومة الإسرائيلية الجديدة قال وزير الخارجية السعودى: "ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وتغيير الحكومة فيها لا يؤثر علينا".
كما تابع، بأن المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان، وملتزمة مع المجتمع الدولى لمعالجة تحدى تغيرات المناخ.
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