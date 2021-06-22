وزير الخارجية السعودى: نحمل إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية

جدة - نرمين السيد - حمّل وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الثلاثاء، إيران المسؤولية عن أنشطتها النووية، مؤكدا أن دور الوكالة الذرية بملف إيران النووى حاسم.





وقال فيصل بن فرحان، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره النمساوى، إن الحوثيين تعمدوا التصعيد وهاجموا مأرب، لافتا إلى أنهم رفضوا مبادرة وقف إطلاق النار فى اليمن.

وأضاف أن المملكة قدمت مبادرة استراتيجية لوقف إطلاق النار فى اليمن، وأنها حريصة على وقف الحرب فى اليمن.

وفيما يخص الحكومة الإسرائيلية الجديدة قال وزير الخارجية السعودى: "ليس لدينا علاقات مع إسرائيل وتغيير الحكومة فيها لا يؤثر علينا".

كما تابع، بأن المملكة تؤمن بالحوار بين الأديان، وملتزمة مع المجتمع الدولى لمعالجة تحدى تغيرات المناخ.