عاجل.. حركة طالبان تسيطر على المعبر بين أفغانستان وطاجيكستان

جدة - نرمين السيد - وكانت طالبان سيطرت على منطقة رئيسية فى ولاية قندز شمال أفغانستان أمس الإثنين، وحاصرت العاصمة الإدارية، لتضيف الحركة المتمردة إلى سلسلة انتصاراتها الميدانية الأخيرة.

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