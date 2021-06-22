إسرائيل تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضيى، ما يمثل أعلى حصيلة للإصابات تسجلها الدولة الغبرية منذ 23 أبريل الماضى.





وحسبما نقل الموقع الإلكترونى لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية "توصية قوية" للمراهقين، فى المرحلة العمرية من 12 إلى 15 عامًا، للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وأشار الموقع الإسرائيلى إلى أن التوصية الحكومية جاءت بعد اجتماع عُقد أمس، لاستعراض ما ورد من معلومات من الولايات المتحدة بشأن تطعيم نحو مليونين ونصف المليون فتى أمريكى بلقاحات كورونا، دون ظهور أعراض جانبية خاصة بهذه الفئة العمرية.

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