السعودية تعلن موعد عيد الاضحى وموعد ذى الحجة ووقفة عرفات ومواعيد الاجازه فى كل الدول

السعودية تعلن موعد عيد الاضحى ، ينتظر الكثيرون من المسلمين الإعلان عن موعد عيد الأضحى في السعودية ومصر ويقوموا بالبحث المستمر حول هذا الموضوع للتعرف عن موعد الإجازات الرسمية لعيد الأضحى المبارك بكثير من الدول الإسلامية، ووفقاً للبحوث والفلك التي سوف يتم إجراؤها بالأيام الماضية فسوف يتم تحديد موعد عيد الأضحى رسمياً في يوم 20 من يوليو القادم والذي يوافق 10 من ذو الحجة 1442 وأن يكون يوم عرفة 19 يوليو الذي يوافق 9 ذي الحجة.

السعودية تعلن موعد عيد الاضحى

قد قام الدكتور محمد غريب الذي يعمل لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالإعلان عن موعد عيد الأضحى المبارك في مصر والسعودية وأن العيد سيكون في تلك البلدين في نفس اليوم، فهناك الكثير من الدول التي تتبع الرؤية التي تصدر من المملكة السعودية ويوجد أيضاً دول لا تقوم باتباعها، فلا من الممكن أن لا يتوافق العيد في نفس اليوم لجميع الدول ولكن الأكيد أن موعد عيد الأضحى وبداية شهر ذو الحجة يحدد من المملكة السعودية وأكدت بعض تصريحات معهد البحوث الفلكية أن عيد الأضحى سيكون في مصر والسعودية بنفس اليوم ولم يتم تحديد الموعد حتى الآن لانتظار استطلاع رؤية الهلال في يوم 29 ذو القعدة.

تختلف أجواء الاحتفال بعيد الأضحى عن عيد الفطر المبارك فكل مظاهره مختلفة تماماً وهذا يجعل الكثيرون يقوموا بالبحث عن الموعد المحدد ليوم العيد حتى يكونوا على استعداد تام لاستقباله دون أن بنقصهم شيء، فهناك العديد من التقاليد والطقوس الذين اعتادوا عليها المسلمين ويقوموا بها في هذا العيد المبارك ومن أهمها صوم يوم عرفة العظيمة التي يأتي مرة واحدة من كل عام.

ويترقب المسلمين هذا اليوم كما أن البعض الآخر يكون على استعداد للذهاب إلى أداء مناسك فريضة الحج ونظراً للظروف السائدة في جميع بلاد العالم أصبح الذهاب إلى المملكة لأداء الحج والعمرة قليل جداً وهذا لانتشار فيروس كورونا الذي كان السبب في منع الكثيرون من زيارة بيت الله الحرام، ولكل من يسأل عن إجازة عيد الأضحى المبارك فهي سوف تبدأ من يوم وقفة العيد حتى أن تنتهي أيام العيد التي تظل 4 أيام فقط لا غير.