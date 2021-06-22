طريقة استخراج رخصة قيادة موثقة عبر توكلنا – خطوات التجديد إلكترونياً عبر أبشر

“موثقة ومعتمدة” أعلن تطبيق توكلنا إتاحة استخراج رخصة قيادة للجهات المختصة بحيث تكون معتمدة وذلك بعد التعاون مع وزارة الداخلية (منصة أبشر الإلكترونية) والتي من خلالها تستطيع تجديد رخصة القيادة إلكترونياً ضمن التطورات الجارية في كافة المجالات وسهولة تخليص المستندات والوثائق الحكومية بصورة سريعة تتم وأنت في مكانك عن بعد مثل تطبيق توكلنا وهو تطبيق رسمي (حكومي) الذي تم اعتماده من قبل وزارة الصحة منذ جائحة كورونا مما يساهم في اكتشاف الحالات من الاشتباه الإصابة فيها، ثم تتطور ليقدم خدمات إلكترونية بشكل أكبر وأوسع في المجالات ومنها كيفية عرض رخصة القيادة موثقة ومعتمدة وإظهارها للجهات المعنية بكافة البيانات والمعلومات المراد النظر فيها.

طريقة استخراج رخصة قيادة عبر توكلنا

حين تحتاج إلى إظهار بيانات الرخصة لديك للجهات المرورية مثلاُ أثناء القيادة في إحدى الأماكن فكل ما عليك هو إتباع الخطوات البسيطة على النحو التالي:-

تسجيل الدخول عبر تطبيق توكلنا من خلال الهاتف الجوال.

اختر خدمات توكلنا ومنها حدد لوحة البيانات.

ومنها رخصة القيادة ثم اختر أيقونة المركبات.

سوف تظهر كافة المعلومات المراد الاستعلام عنها التي تشمل (الماركة ونوع الترخيص وتاريخه – سنة الصنع – حالة المركبة – اللون الأصلي – الطراز – رقم اللوحة).

طريقة تجديد رخصة القيادة إلكترونياً عبر أبشر

يضم موقع أبشر عدد كبير من الخدمات الإلكترونية التي تساعد في تخليص الوثائق الحكومية مثل رخصة القيادة، تجديد جواز سفر، تجديد الهوية الوطنية..وغيرهم من الخدمات بطريقة سهلة جداً ببعض الخطوات على النحو التالي:-

أولاً/ المتطلبات: حددت الإدارة العامة للمرور وزارة الداخلية بعض الشروط التي يجب توفرها لكي يتم تجديد رخصة القيادة وهي :-

سداد الرسوم المطلوبة للتجديد ورسوم التأخير عن سداد مخالفة إن وجدت عبر نظام سداد الإلكتروني.

سداد المخالفات المرورية والتي يمكن الاستعلام عنها عبر موقع أبشر المرور.

لابد من توفر بصمة لصاحب الطلب على أبشر أفراد.

اجتياز الفحص الطبي وذلك بحسب شروط المرور المحددة والتي تتضمن أن يكون الشخص(لائق جسدياً – وعقلياً – فحص النظر).

يكون الشخص متقدم طلب التجديد على قيد الحياة.

عبر موقع أبشر واختر الأفراد وسجل الدخول.

ومنها خدماتي ثم المرور ثم تجديد رخصة القيادة.

حدد نوع الرخصة وعدد سنوات التجديد سواء 2 أو 5 أو 10 سنوات ثم اضغط على التالي.

بعدها تأكيد التجديد.

خطوات التجديد