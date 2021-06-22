أخبار اليمن : استشهاد وإصابة 7 الاف طفل بنيران العدوان

استشهاد وإصابة 7 الاف طفل بنيران العدوانكشفت مصادر رسمية في صنعاء إستشهاد وإصابة قرابة 7 الاف طفلا يمنيا في سلسلة جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية لتحالف العدوان السعودي على اليمن طوال 6 سنوات ماضية.

وشهدت العاصمة صنعاء صباح اليوم، مسيرة كبرى للأطفال تنديدا بمواقف الأمم المتحدة المخزية بحق أطفال اليمن.

واوضحت كلمة للأطفال إستشهاد أكثر من 3 آلاف و500 طفل وطفلة، وإصابة أكثر من 4 آلاف آخرين، وتيتم الآلاف وتهجير الملايين من منازلهم ومناطقهم، في سلسلة جرائم للعدوان السعودي على اليمن.

واستعرضت الكلمة بعض الجرائم الوحشية التي ارتكبها العدوان بحق الأطفال، ومنها جريمة ضحيان وجريمة جمعة بني فاضل وعرس سنبان ومدرسة الفلاح وبثينة عين الإنسانية..

وفيما أكدت استهداف العدوان 21% من المدارس بعضها دمرت بشكل كلي وبعضها الآخر يدرس الأطفال فيها على أنقاضها، اشارت كلمة الاطفال إلى معاناة الأطفال نتيجة ما سببه العدوان والحصار من أوبئة وسوء تغذية وتشوهات خلقية، مستنكرة صمت الأمم المتحدة تجاه تلك الجرائم التي راح ضحيتها آلاف الأطفال.

