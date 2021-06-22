عزل لاعبيْن إنجليزييْن قبل مواجهة التشيك

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، الثلاثاء، عزل لاعبي المنتخب المدافع بن تشيلويل ولاعب الوسط مايسون ماونت حتى 28 يونيو، بعد اعتبارهما مخالطين للاعب وسط منتخب اسكتلندا بيلي غيلمور الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا.

وأوضح الاتحاد أن لاعبيه لن يخوضا المباراة ضد التشيك المقررة مساء الثلاثاء في الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن النسخة السادسة عشرة لكأس أوروبا، وعلى الأرجح مباراة الدور ثمن النهائي الذي بلغه منتخب الأسود الثلاثة، وذلك في حال عدم إنهائه الدور الأول في صدارة مجموعته.

وأضاف في بيان: "تم تأكيد الثنائي ليلة الأمس على أنهما حالة اتصال وثيق مع الاسكتلندي بيلي غيلمور"، مشيرا إلى أن اللاعبين "سيعزلان نفسيهما ويتدربان بشكل فردي في مناطق خاصة في المعسكر التدريبي الإنجليزي في سانت جورج بارك".

وكان الاتحاد الاسكتلندي أعلن صباح الاثنين، أن اختبار لاعب وسطه الشاب غيلمور (20 عاما) كان إيجابيا لـ"كوفيد 19" وأنه اضطر إلى عزل نفسه لمدة 10 أيام، وبالتالي سيغيب عن المباراة الحاسمة للتأهل إلى ثمن النهائي ضد كرواتيا ضمن المجموعة ذاتها مساء الثلاثاء أيضا.

ولم يتخذ الجانب الاسكتلندي أي إجراء آخر، لكن في المساء، قرر المنتخب الإنجليزي عزل ماونت وتشيلويل، زميلي غيلمور في صفوف تشلسي "كإجراء احترازي"، بعد مباراة المنتخبين في ويمبلي الجمعة التي انتهت بالتعادل السلبي، ضمن الجولة الثانية للمجموعة الرابعة.

ورغم اختبارين سلبيين، الأحد والاثنين، قرر الاتحاد الإنجليزي بالتنسيق مع السلطات الصحية البريطانية، عدم المخاطرة، وتمديد عزلهما حتى يوم الاثنين.

وتحتل إنجلترا المركز الثاني في مجموعتها برصيد 4 نقاط، وهي ضمنت تأهلها إلى ثمن النهائي، الاثنين، قبل خوض الجولة الثالثة الأخيرة عقب فوز بلجيكا على فنلندا (2-صفر) ضمن منافسات المجموعة الثانية، على اعتبار أنها ستنهي دور المجموعات في أسوأ الأحوال من بين أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثالث.

وستتصدر إنجلترا مجموعتها في حال فوزها على التشيك، وبالتالي ستخوض ثمن النهائي على ملعب ويمبلي الثلاثاء المقبل، مما يعني أن نجميها سيكونان متاحين لخوض اللقاء.

لكن إذا تعادلت أو خسرت، اعتمادا على نتيجة المباراة الأخرى في المجموعة بين كرواتيا واسكتلندا، يمكنها أن تنهي الدور الأول في المركز الثاني وتلعب دور الـ16 الاثنين، وهو اليوم الأخير من مدة عزل اللاعبين، أو في المركز الثالث، وسيتوقف موعد مباراتها في ثمن النهائي على منافسها، حيث يمكن أن تلعب الأحد أو الثلاثاء.