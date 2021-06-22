الأمم المتحدة: 41 مليون شخص يواجهون خطر المجاعات

جدة - نرمين السيد - وقال ديفيد بيسلى المدير التنفيذى للبرنامج فى بيان اليوم الثلاثاء، إن الصراع وتغير المناخ والصدمات الاقتصادية أدت إلى ارتفاع معدلات الجوع، لافتًا إلى أن الضغوط على الأمن الغذائى تتفاقم بسبب ارتفاع أسعار الأغذية الأساسية هذا العام.
وتابع المسؤول الأممى، بأن انخفاض قيمة العملة فى العديد من البلدان يؤدى إلى زيادة هذه الضغوط ودفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأشار إلى أن البرنامج الأممى ينفذ هذا العام أكبر عملية فى تاريخه تستهدف 139 مليون شخص، وأنه من خلال التمويل الكافى وإمكانية الوصول سيكون بإمكان البرنامج تزويد جميع الذين يواجهون خطر المجاعة فى عام 2021 بالغذاء المنقذ للحياة والمساعدات الغذائية.
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